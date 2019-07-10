الخبرة القضائية يحتفل بتخريج الدّفعة الأولى من الخبراء في قسم التّحاليل الجنائية

البيضاء 10 يوليو 2019 (وال) – أقيم في قاعة مركز الخبرة القضائية، احتفالية بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من الخبراء في قسم التحاليل الجنائية بحضور السّيد وكيل وزارة العدل المستشار عيسى عبدالله والسيد مدير عام المركز عمر الحجازي.

وأثنى الحجازي بكلمة خلال المناسبة على جهود ومثابرة كافة الخريجين، ومدير المعهد الدكتور محمد التواتي وكافه أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف مدير عام المركز أن هذه الخطوة، تأتي من أجل إعداد الكادر الفني لمركز الخبرة القضائية، علما بأن الدراسة بالمعهد بنظام ثلاثة فصول دراسية شاملة مواد تتركز في صميم عمل الخبراء كما أن الدراسة بالمعهد باللغة الإنجليزية.

وذكر الحجازي، أنه خلال نهاية الشهر سيتم الإعلان عن انطلاق الدراسة في أقسام الطب الشرعي وقسم الهندسة وقسم المحاسبة والتثمين وقسم ابحاث التزييف والتزوير، مع العلم أن كل أعضاء هيئة التدريس في المعهد من الخبراء العاملين بالمركز من حملة درجة الماجستير والدكتوارة، وجميعهم يقومون بالتدريس دون أي مقابل مادي رغبة منهم في دعم الجانب الفني والعلمي بالمركز.

وأشار مدير عام المركز إلى أنه سيتم انطلاق الدراسة، بمعهد الخبرة القضائية والبحوث بنغازي فور إتمام التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس إضافة إلى القاعات الدراسية في طبرق.

ولفت إلى أن الشهادات التي يمنحها المعهد بمثابة دبلوم دراسات عليا، باعتبار كل الملتحقين بالدراسة من حملة المؤهلات الجامعية، وهي معتمدة من وزارة التعليم، كما سيتم اعتماد الماجستير التخصصي خلال هذه الأيام من وزارة العدل.(وال – البيضاء) ر ع/ أ د

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