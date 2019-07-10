الضّمان الاجتماعي المرج يعقد الاجتماع النّصف سنوي للعام الحالي

المرج 10 يوليو 2019 (وال) – عقدت إدارة صندوق الضمان الاجتماعي فرع المرج، اجتماعها النصف السنوي للعام الحالي لتقييم أعمالها، وللاطلاع ومتابعة سير العمل والإجراءات التنظيمية وعمل اللجان المُشكلة، ومتابعة ديون الصندوق من الجهات العامة والمضمون المشترك.

وناقش الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، سُبل تطوير الخدمات الضمانية ووضع جدول أعمال وخطط إستراتيجية للنصف الثاني من العام الحالي حسب البروتوكول الإداري للصندوق.

واستعرض مدير مكتب الخدمات الضمانية محمد الحواز، مع رؤساء الوحدات الضمانية الخطة المقترحة لتجويد الخدمات، منوهاً حرصه والإدارة العامة للصندوق على الرقي والنهوض بمستوى الخدمات الضمانية.

تجدر الإشارة، أن هذه الاجتماعات الدورية تأتي بهدف الوقوف عن كثب على بعض الإجراءات و القرارات والتعليمات الصادرة من الإدارة العامة للصندوق وتقيم معدلات أداء العاملين بالمكتب عبر سجلات الأعمال المنجزة.(وال – المرج) أ ف/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال