أسعار النفط ترتفع عالميا 1.5%.. كم سعر البرميل؟

218TV|خاص

صعد مؤشر خام النفط “برنت” في وقت مبكر اليوم الأربعاء أكثر من 1.5% حتى لحظة إعداد هذا التقرير، مسجلا نحو 65 دولارا للبرميل الواحد في ظل انخفاض مخزونات النفط الاميركية أكثر من المتوقع، الأمر الذي قلل المخاوف من فائض المعروض، وسط توقعات باستمرار الصعود الطفيف لأسعار خام برنت خلال الساعات أو الأيام المقبلة، بانتظار بيانات أميركية جديدة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الاميركي 58.68 دولارا للبرميل مرتفعة 85 سنتا، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات عسكرية في مياه الخليج العربي، أو حصول تعطيل لصادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط بسبب نزاعات وتوترات سياسية وعسكرية، ومخاوف إضافية من تفجر نزاعات أهلية في فنزويلا التي تقول تقارير إنها تحتفظ بأكبر مخزون من الاحتياطي النفطي العالمي.

وحافظت دول من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وخارج المنظمة الدولية على اتفاق سابق بتحديد إنتاجها من النفط وفق صيغة اتفاق سابقة تقضي بثبيت أسعار النفط في سوق البترول الدولية، علما أن خامي الوسيط الأمريكي وبرنت ارتفعا منذ بداية العام على هامش بحث منظمة “أوبك” ومنتجين كبار مثل روسيا تقليص الإنتاج لتعزيز الأسعار.

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