أحدث تقرير حكومي: “التضخم” في مصر.. يهبط 5%

218TV|خاص

هبطت أسعار المستهلكين في المدن المصرية في شهر يونيو الماضي الى 9.4% من 14.1 % في شهر مايو وفقا لبيانات كشف عنها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فيما أضاف الجهاز أن أسعار المستهلكين تراجعت في المدن بنسبة 0.8% في يونيو مقابل 1.1% من التضخم في شهر مايو.

وتجدر الإشارة إلى أن الملايين من المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر يشكون من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وكانت البلاد قد نفذت سلسلة من إجراءات التقشف وفقا لشروط برنامج قرض وقعته مع صندوق النقد الدولي عام 2016 بحجم 12 مليار دولار واشترط البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة

وما تجدر الإشارة إليه أنه ستعلن نتائج خفض دعم المواد البترولية على السلع والخدمات الذي نفذته الحكومة المصرية قبل أيام قليلة المواد في شهر أغسطس القادم.

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