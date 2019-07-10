خلال تفقده لأعمال صيانة مقر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ببنغازي..دولة رئيس مجلس الوزراء يصدر تعليماته بصيانة مبنى وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 10 يوليو 2019 (وال) – أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء تعليماته بصيانة مقر وكالة الأنباء الليبية، وذلك خلال تفقده لمشروع الصيانة القائم بمقر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بشارع عبدالمنعم رياض في مدينة بنغازي.

وتفقد دولته مرافق ومباني المؤسسة والوكالة خلال الجولة التي رافقه فيها رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري، ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني، ومدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون – الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد حاتم العريبي، ومدير وكالة الأنباء الليبية السيد إبراهيم المجبري.

وقدم مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون – الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد حاتم العريبي، ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني المسؤول عن أعمال الصيانة، شرحا وافيا لدولته حول مراحل الصيانة الجارية للمقر، مؤكدين قرب الانتهاء من أعمالها.

وأبدى دولة رئيس مجلس الوزراء عدد من الملاحظات حيال مشروع الصيانة، موصيا بالانتهاء منها في أسرع وقت على أكمل وجه ووفقا للمواصفات المطلوبة لما للمشروع من أهمية استراتيجية لكونه يضم التلفزيون الرسمي الليبي ووكالة أنباء الدولة.

وشدد دولته على ضرورة مخاطبة الجهة التي تشغل أحد مباني المؤسسة والمقرر إزالته كونه آيلا للسقوط، بضرورة الخروج من المبنى على الفور وتسليمه لجهاز تنمية وتطوير المدن لإزالته، مؤكدا على ضرورة إخراج كل الجهات التي تستغل مبان ليست لها حتى لا تعم الفوضى.

وبلغت تكلفة الصيانة التي تجرى حاليا لمباني مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والتي تضم استوديوهات مرئية ومسموعة وإدارات

الهندسة والديكور والإدارات المتخصصة نحو ستة ملايين دينار ليبي، فيما أكد على ضرورة إحالة مقايصة الصيانة التي ستجرى لوكالة الأنباء الليبية لمجلس الوزراء لتضمينها لأعمال الصيانة الجارية.(وال – بنغازي) أ د

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