خلال لقائه “ويليامز” .. الحبري يطالب بضرورة توحيد عمل المركزي  

بنغازي 10 يوليو 2019 (وال) – التقى محافظ ليبيا المركزي علي الحبري اليوم الأربعاء نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، بصحبة وفد من البعثة بمقر المصرف بمدينة بنغازي.

وأكد محافظ ليبيا المركزي استعداد المصرف لاستقبال فريق المراجعة الدولية، والتعامل معه إلى أبعد مدى ممكن، مستعرضاً مسيرة التعاون بين المصرف والبعثة في المرحلة الماضية في كيفية مراجعة المراسلات المتبادلة خاصة فيما يتعلق منها بإقفال المنظومة المصرفية عن المنطقة الشرقية بالكامل.

الحبري تطرق خلال اللقاء إلى الاصلاحات النقدية التي جرت في الآونة الأخيرة، مبديًا تأييده لها كونها نوعا من العدالة في توزيع النقد الأجنبي دون تحيز لأي منطقة، وفق للسعر المدعومة لرسم العملة.

وتطرق محافظ ليبيا المركزي لعدة ملفات وقضايا من بينها ملف عدم تسوية معاملات المقاصة للصكوك الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بنغازي/ البيضاء والتي لاتزال معلقة دون سبب منطقي أو فني.

الحبري استعراض كيفية توزيع العوائد الرسم بشكل عادل وفقا لكمية العملة المشتراه في كل منطقة، كما تناول اللقاء أيضا أهمية دور القوات المسلحة العربية الليبية والآثار المترتبة على تحريره للموانئ وتأمينه للحقول النفطية التي برزت بوضوح في جدول زيارة إنتاج وبالتالي زيارة الدخل القومي.

وناقش الحبري مع ويليامز العقوبات التي صدرت ضد مصرفي الوحدة والتجارة والتنمية بشأن بيع النقد الأجنبي دون مبررات موضوعية تستدعي ذلك مما أعتبر الهدف منها التضييق على المؤسسات المتعاونة مع مصرف ليبيا المركزي بنغازي، والإشارة إلى وجود محاولة خدمة أجندات سياسية.

وأبدى المحافظ عن قلقه بشأن قرارات مايسمي بالمجلس الرئاسي بتخصيص مبالغ من رسم العملة لصالح مركزي طرابلس في مقابل إهمال كلي لمركزي بنغازي واعتبره استفزازاً وإجحافا في حق سكان المنطقة الشرقية، ومخالفة لقواعد عادلة التوزيع.

الحبري اقترح على بعثة الأمم المتحدة أن تكون إدارة الصرف الأجنبي تحت لجنة مكونة من المصرف المركزي والمصارف التجارية، مطالبًا بضرورة توحيد عمل مصرف ليبيا المركزي لما تشكله هذه الخطوة من أهمية للسيطرة على المتغيرات النقدية للمجتمع وتوجيه الموارد لما يخدم الاقتصاد على المدى المتوسط.

وأبدى المحافظ خلال الاجتماع على عدم ممانعته في إجراء اتصالات افقية مع إدارات مركزي طرابلس من أجل توحيد الإجراءات.

من جهتها، أشادت ويليامز بالقطاع المصرفي خصوصاً دور مصرف ليبيا المركزي ببنغازي في ظل الظروف المالية التي تمر بها البلاد، ووصفت افتتاح المبنى الجديد للمصرف بالخطوة الحيوية والهامة للقطاع المالي بالمدينة. (وال – بنغازي) ع ع

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