تحذيرات من مساعي “داعش” لاستهداف أكبر حقلي نفط في ليبيا

قال حامد الخيالي عميد بلدية سبها ، إن تنظيم “داعش” الإرهابي قد يحضر لهجوم على بعض المناطق والمدن الواقعة في الجنوب الليبي خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الخيالي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: “نتوقع الهجوم على العديد من المناطق في أي وقت، خاصة مدن “مرزق وأوباري” وحقلي النفط “الشرارة والفيل”، وكذلك مناطق الفقهاء وبعض القرى التابعة لسبها”.

وشدد على أن العناصر التي تتمركز في الجنوب الليبي تستغل انسحاب العديد من الكتائب باتجاه طرابلس، وأنها تسعى لتخريب المناطق النفطية، وكذلك السيطرة على بعض القرى من أجل إشاعة القتل وسرقة الأموال، خاصة أنهم استجلبوا إلى ليبيا مقابل الأموال، حسب قوله.

وطالب بضرورة تزويد الكتائب الموجودة في الجنوب بالأسلحة المتطورة لصد أي هجوم محتمل في أي وقت، وكذلك إرسال تعزيزات عسكرية إلى بعض المناطق التي يسعى لاستهدافها تنظيم “داعش”، خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن تنظيم “داعش” كان قد كشف عن وجوده مجدّدا في ليبيا، من خلال مقطع فيديو ظهر فيه عشرات المقاتلين المسلحين يبايعون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ويتوعدون الجيش بعمليات انتقامية.

وفي الفيديو الذي بثته الأذرع الإعلامية لتنظيم “داعش”، السبت 5 يوليو/ تموز، جدّد مقاتلو التنظيم مبايعتهم لأمير التنظيم البغدادي، كما أكدوا على استمرار قتالهم ضد قوات الجيش الليبي، وهدّدوا بشن المزيد من الهجمات.

وفي تصريحات سابقة، قال الباحث الليبي سراج الدين التاورغي، إن تحليل الفيديو الأخير لتنظيم “داعش” الإرهابي، يؤكد وجوده في سلسلة جبال “الهاروج”، وهي منطقة صحراوية ممتدة لمساحات شاسعة بها العديد من أوجه الحياة من الماء والحيوانات البرية والإبل.

وأضاف، في تصريحات صحفية أن التنظيم ينشط في هذه المنطقة منذ فترة نظرا لصعوبة السيطرة الأمنية عليها، ووعرة الدروب بها، حيث تقع بالقرب من مثلث “زلة- الجفرة- هون” بوسط ليبيا، وتمتد لأكثر من 200 كيلو متر، وهو ما دفع التنظيم للبقاء هناك في ظل محاولاته لتجنيد الشباب والإرهابيين الأجانب.

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