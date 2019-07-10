“المحاسبة” يوافق على تعاقدات لـ”النهر الصناعي”

وافق ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب على إجراءات تعاقد جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي لتوريد وتركيب المعدات الكهروميكانيكية باستكمال تنفيذ مشروع القاطع “ج” جيم وغرفة تخفيف الضغط رقم 5 بمنظومة بنغازي الفرعية.

وفيما جاءت الموافقة بناء على ما توصلت إليه لجنة فحص ودراسة العقود، فقد شدد الديوان على التقيد بالتوصيات الواردة في تقرير الزيارة الميدانية التي تتمثل بالتزام جهاز مشروعات الإسكان والمرافق بمراجعة تصاميم خط الأنابيب وغرف صمامات العزل بالكامل ومعاينة تقييم القطع المخزنة والخاصة بغرفة صمامات التحكم.

وطالب الديوان بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء لتغذية غرفة صمامات التحكم ومع بلدية بنغازي لإزالة العوائق على طول مسار خط أنابيب القاطع.

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