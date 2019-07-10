صعود جماعي للعملات الأجنبية أمام الدينار‎

حققت العملات الأجنبية اليوم الأربعاء صعودا جماعيا أمام الدينار في السوق السوداء بمدنتي طرابلس وزليتن بعد انتعاشة مؤقتة عاشها الدينار مع إغلاق يوم الثلاثاء.

وتداول التجار الدولار بـ4.49 دنانير محققا مكسبا قدره قرشان ليستعيد جزءا من مكاسبه بالمقارنة مع الثلاثاء، أما اليورو فعاد اليوم بقوة ليحقق مكسبا قدره ثلاثة قروش ليعوض جزءا من خسارته خلال يومي الاثنين والثلاثاء ليتم تداوله عند 5.03 دنانير، أما الذهب عيار 18 كسر فبيع الغرام منه بـ150 دينارا ليرتفع دينارا.

أما العملات العربية فسجل الجنيه المصري الأربعاء ارتفاعا طفيفا بعد استقرار لأربعة أيام متتالية ليتم بيعه على الحدود الليبية المصرية وسوق المشير بـ26 قرشا للجنيه مرتفعا بمقدار قرش واحد.

ووصلت حالة الارتفاع أيضا للدينار التونسي الذي ارتفع بمقدار قرشين ليتم بيعه بـ1.55 دينار، أما على صعيد الحوالات فقد استقرت الليرة التركية عند مستوياتها الأولى وتم بيعها بـ79 قرشا في معاملات الحوالات بين طرابلس وتركيا.

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