تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي يدفع أسعار النفط للهبوط

انخفضت عقود النفط الآجلة بسبب مخاوف نقص الطلب الناتج عن احتمال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

حيث تضغط التخوفات من التباطؤ الاقتصادي العالمي، على أسعار الخام، وتحد من صعودها نحو مستويات الربع الثاني من 2019 البالغة 68 دولاراً للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم بنسبة 0.14 بالمئة إلى 64.02 دولاراً للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم بنسبة 0.29 بالمئة أو 17 سنتاً إلى 57.49 دولاراً للبرميل.

هذا وتعاني أسعار النفط من مخاوف تراجع الطلب وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بالتزامن مع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي دخلت عامها الثاني.

ورغم إجراء عدة جولات من الحوار بين أكبر اقتصاديين في العالم، لم تتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق تجاري حتى الآن.

