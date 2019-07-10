تونس تحتضن منتدى تطوير القطاع المصرفي في ليبيا

ينطلق غدا الخميس في تونس العاصمة المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا في دورته الثالثة.

ومن المنتظر أن يشارك فيه 1200 شخصية بينهم مديرون للمصارف التجارية العامة والخاصة ومديرو الإدارات وخبراء القطاع المصرفي ومهتمون على المستويين المحلي والدولي.

ويبحث المنتدى سبل تطوير العمل الإلكتروني وتمويل المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر.

وقال نعمان البوري رئيس مجلس إدارة مصرف السراي للتجارة والاستثمار “atib الراعي البلاتيني للمنتدى في تصريح خاص لـ218، إن محافظي مصرف ليبيا المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضاء الصديق الكبير وعلي الحبري لن يحضرا وقائع المنتدى الذي سيقام خلال يومي 11 و12 يوليو الجاري.

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