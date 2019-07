في اجتماع أوبك الأخير.. شجار لمدة 8 ساعات بين وزير النفظ الإيراني ونظيره السعودي

أعلن وزیر النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الأربعاء، أنه خاض شجاراً وجدالاً لمدة 8 ساعات مع وزير النفط السعودي خالد الفالح، خلال اجتماع “أوبك” الأخير.

حيث قال وزير النفط الإيراني للصحفيين على هامش اجتماع للحكومة الإيرانية اليوم، إنه لم يجر أي لقاء خاص مع وزير النفط السعودي، وإن اللقاء الذي جمعهما على هامش اجتماع “أوبك”، كان في سياق المجاملة إذ سأله عن أحواله وصحته، حسب تعبيره.

هذا وكانت عدسات الكاميرا، رصدت في الأول من يوليو الجاري، مصافحة لافتة بين الفالح وزنغنه، خلال اجتماع “أوبك” في فيينا، والذي بحثت خلاله مسألة تمديد اتفاق “أوبك+” القاضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً.

