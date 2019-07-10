دولة رئيس مجلس الوزراء يقوم بتسليم الدفعة الأولى من الآليات لهيئة السلامة الوطنية بمقرها في بنغازي

بنغازي 10 يوليو 2019 (وال) – سلم دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء الدفعة الأولى من الآليات الإطفائية التي أجرت الحكومة المؤقتة عملية صيانتها لتدخل الخدمة بفروع هيئة السلامة الوطنية بوزارة الداخلية .

وحضر مراسم التسليم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ومدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية عقيد صلاح هويدي.

وأكد دولته عمل الحكومة المؤقتة على توفير كافة الإمكانيات لهيئة السلامة الوطنية لضمان سير عملها بالشكل المطلوب، مؤكدا أن هذه الآليات المسلمة ماهي إلا دفعة أولى ستليها دفعات أخرى للهيئة، لما لها من أهمية بالغة في حماية المواطنين. (وال – بنغازي) ع ع

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