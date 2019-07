«التجاري الوطني» يحصد جائزة أفضل مصرف ليبي لعام 2019

تحصل المصرف التجاري الوطني على جائزة أفضل مصرف في ليبيا من حيث الاستثمار في رأس المال البشري لعام 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتسلم الجائزة مدير عام المصرف الصديق محمد خنفر، خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي للعام 2019، بحضور حشد من كبار المصرفيين وإدارات البنوك والشخصيات العربية والإقليمية والدولية

يُشار أن المصرف التجاري الوطني تأسس في عام 1970 كشركة ليبية مساهمة، ويقدم المصرف التجاري الوطني مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات المصرفية المبتكرة للشركات والأفراد سعياً إلى إيجاد قيمة حقيقة للمنتجات التي يقدمها والخدمات التي يؤديها.

ويقوم المصرف التجاري الوطني بتحسين مركزه في السوق بشكل مستمر حيث يعد المصرف التجاري الوطني في المراتب الاولى من ناحية أرباحه وأصوله، هذا ويتطلع المصرف إلى التوسع والتطوير في قطاعات أعمال جديدة من شأنها تحسين ودعم الاقتصاد المحلي.

