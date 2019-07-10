ديوان المحاسبة يوافق على إجراءات تعاقد جهاز النهر الصناعي لتوريد وتركيب المعدات الكهروميكانيكية

البيضاء 10 يوليو 2019 (وال) – وافق رئيس ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب الدكتور عمر عبدربه صالح بناءّ على ما خلصت إليه لجنة فحص ودراسة العقود بمحضرها على إجراءات تعاقد جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعية لتوريد وتركيب المعدات الكهروميكانيكية باستكمال تنفيذ مشروع القاطع (ج) وغرفة تخفيف الضغط رقم (5) بمنظومة بنغازي الفرعية.

واشترط الديوان لنفاذ المصادقة مراعاة الأتي :

التقييد بالتوصيات الواردة في تقرير الزيارة الميدانية لمشروع استكمال منظومة تزويد مدينة بنغازي بمياه النهر الصناعي غرفة صمامات التحكم رقم (5) والمتمثلة في :-

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