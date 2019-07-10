رئيس مجلس الوزراء يعقد سلسلة من الاجتماعات الهامة ويعتمد مبدئيا قطعة الأرض التي سيقام عليها المقر الدستوري لمجلس النواب

بنغازي 10 يوليو 2019 (وال) – عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني يوم أمس الثلاثاء بمقر ديوان بلدية بنغازي سلسلة من الاجتماعات بحث خلالها إنشاء المقر الدستوري لمجلس النواب في مدينة بنغازي، وكذلك صيانة مقر محكمة شمال بنغازي، كما بحث احتياجات المنطقة الغربية.

وناقش دولة الرئيس رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ووكيل عام وزارة العدل السيد خالد نجم، ورئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني السيد فوزية بوشعالة، ومدير إدارة المتابعة و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس، تخصيص قطعة أرض ليقام عليها المقر الدستوري لمجلس النواب بمدينة بنغازي.

حيث وافق دولة الرئيس على أحد المقترحات المقدمة من رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني المهندسة فوزية بوشعالة، مؤكدا على ضرورة إعداد الوصفات الفنية والتقارير من مصلحة التخطيط العمراني تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس النواب.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع تخصيص قطعة أرض لتقام عليها محكمة شمال بنغازي، ووافق دولة الرئيس على مقترح المصلحة على أن تتم الموافقة من قبل وزارة العدل تمهيدا للبدأ في تنفيذها.

من جهة أخرى، استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وكيل عام وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية السيد البهلول الصيد، بحضور أعيان ووجهاء بلدية ترهونة ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا الفريطيس.

وسرد الوفد لدولة الرئيس مجريات الأحداث السابقة في غريان والممطقة الغربية، مؤكدين على ما قامن به الحكومة المؤقتة من توفير كافة احتياجات البلديات التي تحت سيطرتها.

وأوضح الوفد خلال الاجتماع كافة الاحتياجات لبلدية ترهونة في مجالات التعليم والصحة والمواصلات والنقل والكهرباء والمياه، فيما طالب دولة الرئيس إحالتها لرئاسة مجلس الوزراء في بحر أسبوع لدراستها وإصدار القرارات بشأنها.

كما تم الاتفاق على تحديد مندوب عن بلدية ترهونة لدى رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة كافة الإجراءات، في الوقت الذي أكد فيه دولة الرئيس على أنه سيشرع في التنسيق مع سيادة محافظ مصرف ليبيا المركزي الأستاذ علي الحبري لتوفير السيولة المناسبة التي تحتاجها المناطق المحررة في المنطقة الغربية. (وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال