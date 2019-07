«الوطنية للنفط» تُزوَّد محطة أوباري بالغاز الطبيعي

صادق مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على الخطط التي وضعتها شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز لتسريع عمليات الاستكشاف في حقل، العطشان MN210 – MN15 وذلك بهدف تزويد محطة أوباري للطاقة الكهربائية التي تبعد عن الحقل مسافة 170 كم بالغاز الطبيعي.

وقدم رئيس لجنة إدارة شركة زلاف خليفة رجب، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الإدارة في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، دراسة الجدوى الفنية لمشروع تطوير الحقل.

من جانبه أعطى مجلس الإدارة موافقته على إجراء دراسات شاملة للمكامن، ووضع خطة لتحديد احتياطيات الغاز الحالية ومعدلات الإنتاج المتاحة، إضافة إلى التكاليف المرتبطة بعمليات التطوير والإنتاج.

يُشار أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ناقش في وقت سابق من الشهر الجاري اقتراح ربط المحطة بالغاز مع وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني، مُطالبا بتوفير الميزانية اللازمة للتعجيل في تطوير مشروع استبدال النفط الخام المستخدم حاليا في تغذية المحطة بالغاز الطبيعي. وأصدر المجلس الرئاسي مؤخرا قرارا تقوم بموجبه المؤسسة الوطنية للنفط بتزويد محطة الكهرباء بالغاز الطبيعي، في الوقت الذي تستعد فيه الشركة العامة للكهرباء في ليبيا لبدء تشغيل المحطة. ونقلت الصفحة الرسمية للمؤسسة عن صنع الله قوله في هذا الصدد: إنّ تزويد محطّة أوباري بالغاز الطبيعي عوضا عن النفط الخام سيزيد من كفاءة المحطّة ويساهم بشكل كبير في الحدّ من الانبعاثات،، وإن الانتقال إلى استعمال الغاز الطبيعي سيسمح بتوفير ما لا يقل عن 15000 برميل نفط في اليوم، وهذه الكمية يمكن تسويقها دوليا، ومن شأنها أن تساهم في تعزيز قدرة ليبيا على التصدير وزيادة العائدات الوطنية،، ونحن نأمل أن توافق الوزارة على التمويلات اللازمة، حتى نتمكن من المضي قدما في هذا المشروع الاستراتيجي في أقرب وقت ممكن. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس بلقاسم شنقير و السيد العماري محمد العماري، والدكتور عبد السلام عبد الله عزيز، عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والانتاج، والسيد عبد الحفيظ عبد الله أبو عين، عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمواد، إضافة إلى السيد احمد ارحومة، مدير التخطيط وتطوير الأعمال بشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

