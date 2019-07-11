مسؤول الإعلام بالبلدي السّاحل لـ “وال” : الشروع في صيانة الآبار المعطلة  بمنطقتي زاوية العرقوب والجنية

الساحل 11 يوليو 2019 (وال)- كشف مسؤول المكتب الإعلامي بالمجلس التسييري، لبلدية ساحل الجبل الأخضر، عن الشروع في صيانة الآبار المعطلة بمنطقتي زاوية العرقوب والجنية.

وقال محمود بو عصيدة – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن المجلس يُتابع أعمال العمرة والصيانة، التي تتضمن تركيب المضخات وإعادة التشغيل، وذلك بعد استئناف أعمال العمرة، التي توقفت منذ شهرين؛ بسبب تردد بعض المقاولين في تقديم العروض منذ شهر أبريل الماضي. (وال- الساحل) أ ف/ ر ت

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