بدء فعاليات المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي

وسط تحديات كبيرة يعيشها القطاع المصرفي على صعيد السيولة النقدية وتطوير البنية التحتية للمصارف انطلق في تونس صباح اليوم المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي الليبي في دورته الثالثة بمشاركة كبيرة من المختصين، بينهم ممثلو مصرف ليبيا المركزي بقطبيه وعلى رأسهم المستشار مصباح العكاري ورئيس مجلس إدارة مصرف السراي نعمان البوري وشخصيات أخرى.

وتنتظم أعمال المنتدى خلال يومين بواقع خمس جلسات، سيطلق فيه صندوق رأس مال المخاطر بإشراف مؤسسة خبراء فرنسا بالإضافة إلى الإعلان عن تأسيس المختبر الليبي للتكنولوجيا المالية ومعرض البنوك والمؤسسات المالية.

وبالرغم من غياب محافظي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء إلا أن الجلسة الصباحية شهدت حالة تفاؤل من القائمين على المصارف التجارية لتطوير العمل الالكتروني الذي من شأنه تعزيز وإرجاع الثقة للقطاع.

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