اقتصاد

بدء فعاليات المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وسط تحديات كبيرة يعيشها القطاع المصرفي على صعيد السيولة النقدية وتطوير البنية التحتية للمصارف انطلق في تونس صباح اليوم المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي الليبي في دورته الثالثة بمشاركة كبيرة من المختصين، بينهم ممثلو مصرف ليبيا المركزي بقطبيه وعلى رأسهم المستشار مصباح العكاري ورئيس مجلس إدارة مصرف السراي نعمان البوري وشخصيات أخرى.

وتنتظم أعمال المنتدى خلال يومين بواقع خمس جلسات، سيطلق فيه صندوق رأس مال المخاطر بإشراف مؤسسة خبراء فرنسا بالإضافة إلى الإعلان عن تأسيس المختبر الليبي للتكنولوجيا المالية ومعرض البنوك والمؤسسات المالية.

وبالرغم من غياب محافظي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء إلا أن الجلسة الصباحية شهدت حالة تفاؤل من القائمين على المصارف التجارية لتطوير العمل الالكتروني الذي من شأنه تعزيز وإرجاع الثقة للقطاع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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