ميناء بنغازي.. نشاط اقتصادي لا يتوقف

استقبل ميناء بنغازي عددا من السفن التجارية المحملة ببضائع وسيارات، حيث رست سفينة الحاويات “فيونا” على الرصيف رقم ثلاثة وعلى متنها 272 حاوية محملة ببضائع وسلع مختلفة.

كما دخلت السفينة “فيتال” الرصيف المنصة وعلى متنها طن متري من وقود الديزل.

وعلى صعيد حركة السيارات الواردة إلى ميناء بنغازي، فقد رست على الرصيف خمسة سفينة تقل 228 سيارة، أما السفينة “اوسنان” فتستعد لشحن كمية غير محددة الوزن من الخردة.

وكانت إدارة ميناء بنغازي قد أعلنت الأربعاء وصول 1400 سيارة مستوردة من السوق الكورية على متن السفينة “موسيل” التي رست في ميناء جليانة.

وأظهرت البيانات السابقة لإدارة الميناء دخول قرابة 26 ألف سيارة خلال الربع الثاني من السنة الحالية، وتستقبل أرصفة ميناء جليانة من فترة لأخرى سفنا محملة بسيارات مستوردة من الأسواق الكورية والأوروبية والأميركية.

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