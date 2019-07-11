ويليامز: توحيد “المركزي” ضرورة لليبيين

التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، خلال زيارتها إلى بنغازي، اليوم الخميس، بمحافظ المصرف المركزي في البيضاء، ومديري 3 مصارف تجارية، وعدد من أعضاء مجلس رجال الأعمال.

وقالت البعثة بصفحتها الرسمية في “تويتر”، إن الاجتماع يأتي للاستماع إلى الشواغل والتحديات التي تواجههم، حيث أطلعت ويليامز الحضور على مساعي البعثة في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز تدابير قطاع الأعمال.

وأكدت ويليامز التزام البعثة باستكمال إجراءات المراجعة والتدقيق لفرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء كخطوة إلى الأمام في سبيل توحيد المصرف، باعتباره أمرا مُلّحا، من أجل خدمة الشعب الليبي بشكل أفضل.

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