بني وليد تخطو لحل أزمة الوقود

عقد رئيس المجلس البلدي بني وليد سالم أنوير، الخميس، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المشكلة بمتابعة أزمة الوقود بالمدينة بحضور مدير وأعضاء مديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي وأصحاب محطات الوقود.

وتناول عدة نقاط مختلفة تهدف لإنهاء أزمة الوقود من ناحية الكمية الموزعة من شركة البريقة، ومتابعة نظام التوزيع المتبع، وآلية عمل المحطات ونظام توزيعها.

وناقش الاجتماع أيضا عملية تأمين المحطات الوقود من قبل رجال المديرية ومراقبة العدادات السرية الخاصة بالمحطات خوفا من التهرب من قبل أفراد جهاز الحرس البلدي.

وقال المجلس البلدي بصفحته في “فيسبوك”، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مكونة من مديرية الأمن والحرس البلدي وأعضاء من البلدي وذلك لمتابعة ووضع آلية لتوزيع الوقود والإشراف عليه والحد من ظاهرة التهريب.

وطالب المجتمعون بنهاية الاجتماع أصحاب المحطات وأهالي المدينة بضرورة التعاون من أجل إنهاء هذه الأزمة بشكل سريع والحد من معاناة المواطنين في الاصطفاف بطوابير طويلة أمام المحطات.

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