اقتصاد

ميناء الحريقة النّفطي يقيم دورةً تدريبيةً في ” مبادئ الإطفاء “

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 11 يوليو 2019 (وال) _ قام قسم السلامة والصحة المهنية، في ميناء الحريقة البحري النفطي، الواقع بخليج طبرق يوم أمس الأربعاء،  بإعطاء دورة تدريبية للمستخدمين الجدد في ” مبادئ الإطفاء و الإسعافات الأولية.”

حيث استهدفت هذه الدورة عشرة من المستخدمين العاملين في قسم السلامة المهنية، بميناء الحريقة النفطي و خمسة مستخدمين من شركة البريقة لتسويق النّفط .

و قد أفاد رضا الكزة، مدير إدارة الصّحة والسّلامة و البيئة، في شركة الخليج العربي للنفط ، أنّه سوف تقام خلال الأيام القليلة القادمة، دورة تدريبية لعدد من المستخدمين العاملين في شركة البريقة، داخل ساحة تدريب ميناء الحريقة؛  وذلك لتطبيق مبدأ الفرق المساندة و التعاون المشترك .

هذا وقد قال الكزة : أن هذه الدورة تهدف إلى رفع الكفاءات المهنية،  والاستعداد لحالات الطوارئ و التدريب عليها .

يذكر أن وحدة السلامة المهنية، في حقل مسلّة النفطي، قامت خلال الأيام الماضية، بإعطاء محاضرة تحضيرية لخطّة الإخلاء والطوارئ في الموقع قبل الشّروع في تنفيذها . (وال_طبرق) أج

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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