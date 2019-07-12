جامعات ليبيا وغرف التجارة تنشئ شهادة مشتركة في ريادة الأعمال

وقعت غرف التجارة والجامعات وست جامعات ليبية مع مؤسسة خبراء فرنسا اتفاقا على إنشاء شهادة مشتركة في ريادة وتطوير الأعمال ضمن مشروع برنامج سلايدس.

وبموجب الاتفاق سيتحصل تسعون طالبا خريج جامعة لديهم أفكار مشاريع، سيتحصلون على شهادة مشتركة في ريادة وتطوير الأعمال، كما ستتحصل ست جامعات ليبية على معدات أساسية لتسهيل تنفيذ مشاريع الطلاب.

ويأتي مشروع برنامج دعم ليبيا للتكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام “سلايدس” بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة سبعة ملايين وستمئة ألف يورو، ومن الحكومة الفرنسية بحوالي مليون يورو.

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