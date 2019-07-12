اقتصاد

“المالية” تطالب بسرعة استكمال إجراءات الصرف 

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت وزارة المالية في الحكومة الليبية المؤقتة مراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية بالبلديات والمراقبين الماليين ومساعديهم لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بتوفير مستندات استكمال إجراءات صرف المرتبات للقطاعات العامة مشددة على أنها ستشرع في إحالة المخصصات المالية لمرتبات شهري يونيو ويوليو اعتبارا من 15 من الشهر الجاري.

وكانت وزارة المالية في الحكومة المؤقتة قد أصدرت منشورها الأول للعام الجاري والذي طالبت فيه كافة المؤسسات العامة المعنية بالتحصيل الجبائي بتحويل كافة الإيرادات للوزارة ليتم تحصيلها لمصلحة الخزانة العامة.

كما شدد البيان على أهمية الاطلاع على القوانين واللوائح المنظمة من أجل تفادي الحرج وإنهاء عدم الدراية لبعض المؤسسات حول كسب خلفية على القوانين التي تجيز إحالة الجباية إلى وزارة المالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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