“المالية” تطالب بسرعة استكمال إجراءات الصرف 

طالبت وزارة المالية في الحكومة الليبية المؤقتة مراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية بالبلديات والمراقبين الماليين ومساعديهم لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بتوفير مستندات استكمال إجراءات صرف المرتبات للقطاعات العامة مشددة على أنها ستشرع في إحالة المخصصات المالية لمرتبات شهري يونيو ويوليو اعتبارا من 15 من الشهر الجاري.

وكانت وزارة المالية في الحكومة المؤقتة قد أصدرت منشورها الأول للعام الجاري والذي طالبت فيه كافة المؤسسات العامة المعنية بالتحصيل الجبائي بتحويل كافة الإيرادات للوزارة ليتم تحصيلها لمصلحة الخزانة العامة.

كما شدد البيان على أهمية الاطلاع على القوانين واللوائح المنظمة من أجل تفادي الحرج وإنهاء عدم الدراية لبعض المؤسسات حول كسب خلفية على القوانين التي تجيز إحالة الجباية إلى وزارة المالية.

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