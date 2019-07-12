اقتصاد

عُملة فيسبوك تثير قلقا أمريكيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبر جيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي في بيان عن قلقه من طرح فيسبوك عملتها الإلكترونية الليبيرا العام القادم

وقال باول إنها ستكون منافسة في سوق العملات الرقمية العالمي مشيرا أن هذه العملة ستكن موضوعا رئيسيا للنقاش خلال اجتماع الأسبوع القادم في فرنسا، حيث يضم هذا الاجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع.

وأكد باول على أنه بالنظر إلى حجم فيسبوك فإن خطط الشركة لإطلاق عملة رقمية ونظام للمدفوعات خاص بها يتطلب أعلى مستوى من التدقيق من المنظمين الماليين حول العالم.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترمب قد طالب اليوم الشركات التي تقوم بإطلاق العملات الرقمية بأن توفر ميثاق مصرفي وأن تُخضع نفسها للقواعد التنظيمية الأمريكية والعالمية إذا كانت ترغب في أن تصبح “بنكا” بحسب قوله، وغرد ترامب على تويتر أنا لست من أنصار “بتكوين” والعملات المشفرة الأخرى، التي هي ليست أموال، والتي تتقلب قيمتها بشدة وتستند إلى اللاشيء .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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