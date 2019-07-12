عُملة فيسبوك تثير قلقا أمريكيا

عبر جيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي في بيان عن قلقه من طرح فيسبوك عملتها الإلكترونية الليبيرا العام القادم

وقال باول إنها ستكون منافسة في سوق العملات الرقمية العالمي مشيرا أن هذه العملة ستكن موضوعا رئيسيا للنقاش خلال اجتماع الأسبوع القادم في فرنسا، حيث يضم هذا الاجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع.

وأكد باول على أنه بالنظر إلى حجم فيسبوك فإن خطط الشركة لإطلاق عملة رقمية ونظام للمدفوعات خاص بها يتطلب أعلى مستوى من التدقيق من المنظمين الماليين حول العالم.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترمب قد طالب اليوم الشركات التي تقوم بإطلاق العملات الرقمية بأن توفر ميثاق مصرفي وأن تُخضع نفسها للقواعد التنظيمية الأمريكية والعالمية إذا كانت ترغب في أن تصبح “بنكا” بحسب قوله، وغرد ترامب على تويتر أنا لست من أنصار “بتكوين” والعملات المشفرة الأخرى، التي هي ليست أموال، والتي تتقلب قيمتها بشدة وتستند إلى اللاشيء .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية