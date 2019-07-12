إنتاج آخر سيارة من الـ”خنفساء” لفولكس فاغن 

أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية، انتهاء انتاج آخر سيارة من فئة الخنفساء في العاشر من يوليو الجاري.

الخنفساء سيارة بدأ انتاجها كسيارة رخيصة عام 1938 بأمر من أودلف هتلر لتشجيع الألمان لامتلاك سيارات خاصة بهم، وبين عامي 1938 و2003 تم بيع أكثر من 21 مليون سيارة من الجيل الأول، بينما بدأت مبيعات السيارة تتباطأ تدريجيا عام 2018 حيث تم بيع 15 ألف سيارة فقط في أميركا، الأمر الذي دعا الشركة إلى الإعلان عن أن آخر سيارة سيتم إنتاجها سيكون عام 2019 قبل يومين وسيتم بيعها على موقع التسوق الشهير أمازون.

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