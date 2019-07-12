اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقتربت أسعار النفط اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع وذلك في وقت قامت فيه شركات النفط في خليج المكسيك بخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 53% من إنتاج المنطقة، بسبب العاصفة الاستوائية باري.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند الافتتاح ارتفاعا بمقدار 53 سنتا إلى 67 دولارا و5 سنتات للبرميل،  فيما تراجع الخام عند التسوية عند إغلاق الخميس 0.7%  بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ مايو، وإلى جانبها ارتفعت العقود الآجلة لخام الوسيط الأميركي بمقدار 42 سنتا إلى 60 دولارا و62 سنتا  للبرميل، ويتوقع محللون أن يظل خام برنت وخام غرب تكساس عند المستويات الحالية بفعل الانخفاض الحاد لمخزونات الخام الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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