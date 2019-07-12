وزارتا العمل والداخلية تتفقان على تنظيم تواجد العمالة الأجنبية

اتفقت وزرارتا العمل والداخلية بحكومة الوفاق على تشكيل لجنة فنية عليا بين الوزارتين وبمشاركة الجهات ذات العلاقة لتنظيم وجود العمالة الأجنبية في ليبيا.

وبحث وزيرا الداخلية والعمل في اجتماع لهما الخميس تحديد ضوابط دخول العمالة الوافدة وتنظيم وجودها في ليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع آلية مناسبة لها بما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد الوزيران على أهمية وجود العمالة المصرية والنيجرية في تغطية العجز الحاصل في سوق العمل الليبي وفق الاحتياجات المحددة من قبل وزارة العمل والتأهيل.

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