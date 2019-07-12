تداول .. تطلق خدمة المحفظة الإلكترونية وخدمة البطاقة ذات الشريحة

على هامش المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي ، والذي انطلق أمس الخميس واختتم مساء اليوم الجمعة في تونس العاصمة، كما اطلق المنتدى خدمات جديدة لشبكة رصيد بإدارة شركة تداول للتقنية للمصارف المتعاقدة معها لتوفير الخدمة لزبائنها أو للمصارف المتواجدة في الحدث،وهما خدمة المحفظة الالكترونية (كيو ار كود) وخدمة البطاقة ذات الشريحة .

خدمة محفظة رصيدي

هي أحد وسائل الدفع الالكترونية الخاضعة لأحكام وضوابط الشراء المصرفية عن طريق هاتف المحمول وتعتمد على خاصية التعرف بالوجه من خلال أخد صورة عن طريق كاميرة المحمول بدون زيارة المصرف او المركز الخدمات المصرفية وايضا يمكن شحن محفظة رصيدي من الحساب الجاري المصرفي او محفظة لمحفظة او من اي بطاقة تعمل على شبكة رصيد,محفظة رصيدي تعمل بدون الحاجة إلى البطاقة ودلك عن طريق مسح رمز (كيو ار) الموجوده في المحلات والخدمات التجارية والخدمية بطرق امنة وسريعة عبر شبكة رصيد وايضا ميزة الحصول على خدمات الدفع المسبق ومن شركات الاتصالات والانترنت

بطاقة ذات الشريحة

هي بطاقة بلاستيكية تحتوي على شريحة تحفظ معلومات الزبون فيها وهي اول بطاقة محلية تعمل بهدا النظام على شبكة رصيد وتخضع البطاقة للمواصفات العالمية في خاصية حماية البيانات, يمكن الشحن والشراء بقيم عالية من خلال نقطة شبكة رصيد في حالة وجود اتصال بالشبكة اة انقطاعها ودلك لوجود خاصية offline transactions) ) في اي وقت وعلى مدار الساعة (24/7) ويمكن ربطها باكتر من حساب او بحساب المحفظة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية