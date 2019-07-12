معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية يعد بتوفير المستلزمات الضرورية للقضاء على الآفات التي تجتاح المحاصيل بأوجلة

شحات 12 يوليو 2019 (وال) – التقى معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور حسن الزيداني، منسق قطاع الزراعة ببلدية أوجلة، ومدير مكتب الوقاية أوجلة، وبعض الخبراء من فرع الواحات وذلك بمقر الوزارة شحات .

الاجتماع الذي عقد أمس الخميس تناول بعض القضايا الشائكة التي تعترض سير عمل قطاع الزراعة بهذه البلديات .

كما ناقش السادة الحضور الوسيلة الناجحة لمكافحة بعض الآفات التي تجتاح المحاصيل بتلك المناطق .

معالي وزير الزراعة وعد بمحاولة توفير المستلزمات الضرورية للقضاء عليها، وكذلك وضع خطة مستقبليه لزيادة انتاجية بعض المحاصيل الحيوية بأوجلة . (وال – شحات) ع ع

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