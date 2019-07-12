صنوك : المصارف التجارية دخلت عالم العمولات  الرقمية و أبدعت  في خدماتها

أكد مدير الدفع الإلكتروني بمصرف السراي “أحمد صنوك” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الجمعة أن المنتدى التالث لتطوير القطاع المصرفي شهد نقاش المصارف التجارية مع شركات القطاع الخاص ” العربية و المحلية، و العالمية التي توفر خدمات التكنولوجية للمصارف ، مضيفاً أنه تم تبادل وجهات النظر و طرح عواقب التي تواجه التحولات المصرفية المالية التكنولوجية.

وأضاف أن أبرز الحضور بالمنتدى هو مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، والبيضاء حيث أعرب المركزي عن امتنانه لوجود منتديات القطاع المصرفي، وهذا ما جعل المصارف تطمح لتطبيق المزيد من مبادئ التكنولوجيا المصرفية لأنه كان ينقصها عملية شرعنة التكنولوجيا عن طريق إصدار منشورات و قرارات من المصرف المركزي لتطبيق هذه الإجراءات والتحولات إلى تكنولوجيا المالية.

و تابع قائلاً : إن جميع الحاضرين أكدو عن موافقتهم وحماسهم لهذه الأفكار و بالتأكيد في السوق الليبي المحلي سيتم تبادل الخبرات، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يشهد نوع من المنافسة بعيداً عن الطريقة السابقة فكانت تعمل المصارف على أنها حافظة نقود فقط للمواطنين، و لكن مؤخراً وعالمياً تغيرت وجهات النظر حول الصيرفة و دخلنا عالم العمولات الرقمية.

وأفاد “الصنوك” أن المصارف متفائلة من هذه الخطوات بتفعيل بعض القنوات الإلكترونية كالصيرفة عن طريق الإنترنت لهاتف النقال و هذه انطلقت كنقطة أولى و جميع المصارف الليبية أبدعت في هذه الخدمة ، وسيتم تطبيق القنوات الإلكترونية الجديدة كخدمة ” إعرف زبونك بشكل إلكتروني” بحيث يتم فتح حساب عن بعد من دون حضور للمؤسسة المصرفية مما يوفر الجهد والوقت للزبائن .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية