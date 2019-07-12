وفد من هيئة الكهرباء بالحكومة المؤقتة يزور جمهورية كينيا لتطوير الشبكة الكهربائية

القاهرة 12 يوليو 2019(وال) – قام المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء والمكلف من قبل الحكومة الليبية المؤقتة المهندس عوض اغنيوه البدري والوفد المرافق له بزيارة جمهورية كينيا .

والتقي المدير التنفيذي والوفد المرافق له أعضاء المنظمة وتم مناقشة سبل دعم الربط الكهربائي للدول الأعضاء بالمنظمة وخاصة الربط بين دولة ليبيا ودولة مصر الشقيقة.

وعلى هامش الزيارة تمت زيارة محطة أولكاريو بقدرة 690 ميجاوات باستخدام تقنية الطاقة الكهربائية النظيفة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون مع المنظمة الافريقية للكهرباء. ( وال – القاهرة) ف ع / ع ع

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