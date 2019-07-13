أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 13 يوليو 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 13 يوليو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.48 دينار
|4.47 دينار
|اليورو
|5.03 دينار
|4.95 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.59 دينار
|5.51 دينار
|الليرة التركية
|0.79 دينار
|0.71 دينار
|الدينار التونسي
|1.55 دينار
|1.47 دينار
|الجنية المصري
|0.258 دينار
|0.250 دينار
|الدولار الكندي
|3.30 دينار
|3.22 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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