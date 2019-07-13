اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 13 يوليو 2019

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 13 يوليو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

اسعار العملات اليوم بالسوق الموازي
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.48 دينار 4.47 دينار
اليورو 5.03 دينار 4.95 دينار
الجنية الاسترليني 5.59 دينار 5.51 دينار
الليرة التركية 0.79 دينار 0.71 دينار
الدينار التونسي 1.55 دينار 1.47 دينار
الجنية المصري 0.258 دينار 0.250 دينار
الدولار الكندي 3.30 دينار 3.22 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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