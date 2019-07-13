فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يبحث أوضاع بلدية بنغازي خلال اجتماع في مقر بلديتها

بنغازي 13 يوليو 2019 (وال)- بحث فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى اليوم السبت، أوضاع بلدية بنغازي خلال اجتماع عقده في مقر بلديتها بعدد من المسؤولين.

هذا وتناول الاجتماع الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي، ومتابعة سيّر المشاريع بالمدينة التي تنفذها الحكومة المؤقتة، ولجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي التي صدر بها قرار من قبل فخامة رئيس مجلس النواب الليبي برئاسة دولة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله الثني.

وحضر الاجتماع معالي رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ عبد الله المصري، ومعالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، وسيادة محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، إضافة إلى رئيس المجلس التسييّري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري، والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة السيد حاتم العريبي، وأعضاء المجلس التسييّري لبلدية بنغازي المهندس أحمد الطيرة، والسيد إدريس غيث.

يُشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى التي يجريها فخامة رئيس مجلس النواب لمقر بلدية بنغازي الجديد عقب افتتاحه خلال الأيام الماضية. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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