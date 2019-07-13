وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة تختتم لقاء عمل حول “برنامج تطوير وتحسين العمل بالمختبرات الطبية” في المرج

المرج 13 يوليو 2019 (وال)- اختتمت وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة، لقاء عمل حول “برنامج تطوير وتحسين العمل بالمختبرات الطبية”.

هذا وقد أقيم اللقاء ببلدية المرج، واستمر على مدى 5 أيام، بتنظيم من إدارتي الموارد البشرية والمختبرات ومصارف الدم بالوزارة، وبإشراف مركز السكري والغدد الصماء المرج.

ويهدف اللقاء لتطوير وتحسين العمل بالمختبرات الطبية في المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية، والخدمات الصحية، بمشاركة مختبرات الوزارة في برامج الجودة الخارجية، والتي من شأنها رفع مستوى دقة الفحوصات المخبرية ونتائجها، وتطبيقه داخل المختبرات الطبية في المرافق الصحية بليبيا، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال نتائج التحاليل.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة محمد الجبالي إن الهدف من لقاء العمل، هو تكريس الجهود لتطوير الخدمات الطبية المهمة في البلاد، مؤكدًا بأن حضور هذا العدد الكبير للمشاركة في اللقاء من المنطقة الجغرافية الممتدة من الشرق إدارة خدمات الساحل، ووصولا لإدارة خدمات توكرة والأبيار جنوبًا، وحتى بلدية جردس العبيد، يُعبر عن مستوى الإحساس بالمسئولية من قبل العاملين في مجال المختبرات ومصارف الدم، لجعل هذه المؤسسة الطبية تخدم المواطن الليبي.

وأضاف الجبالي أن اللقاء يأتي في إطار التنمية الوطنية الشاملة، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود المبذولة من السادة الخبراء والأساتذة المحاضرين، للمساهمة في إنجاح فعاليات لقاء العمل حول برنامج تطوير، وتحسين العمل في المختبرات الطبية.

وتابع الجبالي: “بالعلم وبالعلم فقط، تُبنى الأوطان، ومن هذا المنطلق يأتي عقد هذا اللقاء الذي يسعى لإيجاد الكادر المؤهل بتخصص مهم (علوم المختبرات)”.

من جهته، أشاد مدير إدارة المختبرات ومصارف الدم بالوزارة عقيلة حويل، بعدد المشاركين في اللقاء، وبدور السادة الخبراء والمحاضرين على تفانيهم في إعداد المادة العلمية، والحرص على توصيل المعلومات بشكل واضح، متمنيًا أن تكون لقاء العمل قد حققت الأهداف المرجوة منها.

وبدوره، أشاد المشاركين في لقاء العمل العلمي حول برنامج تطوير وتحسين العمل في المختبرات الطبية، بجهود وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة، واللجنة المنظمة ببلدية المرج، في تنظيم هذا اللقاء الذي يهدف إلى تطوير برنامج علوم المختبرات.

ودعا المشاركين – في توصياتهم في ختام فعاليات اللقاء الذي اختتم بمركز التدريب إلى تكثيف لقاءات العمل، لما له من أثر إيجابي في مجال التعليم الطبي، من خلال الخبراء والمختصين والفنيين المحليين، للاستفادة منها في تطوير برنامج علوم المختبرات ومنحه كل الرعاية، كونه يُشكل نقلة نوعية ستدفع بالمستشفيات الليبية والخدمات الصحية خطوات إلى الأمام، من خلال التحسين النوعي لهذا المجال. (وال- المرج) ر ت

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