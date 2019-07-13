الوطنية للنفط: تزويد محطة كهرباء أوباري بالنفط مستمر

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، أن تزويد محطة كهرباء أوباري الغازية بالنفط الخام مستمر منذ منتصف يونيو الماضي.

وأوضحت المؤسسة، في صفحتها الرسمية، أن عملية التزويد متواصلة حسب الكمية المطلوبة من الشركة العامة للكهرباء، مشيرة إلى أن المحطة ما زالت في مرحلة تجارب بدء التشغيل بالنفط الخام.

وأضافت المؤسسة أنها تسعى لتنفيذ مشروع جديد لتزويد المحطة مستقبلا بالغاز، وهو الأمر الذي سيحقق فوائد بيئية واقتصادية هامة، وفق المؤسسة.

يشار إلى أن اتهامات وجهت من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى المؤسسة الوطنية للنفط بعرقلة عملية تزويد محطة أوباري الغازية بالنفط الخام.

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