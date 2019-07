ارتفاع طفيف يطال أسعار النفط بسبب عاصفة استوائية في خليج المكسيك

صعدت أسعار النفط بعدما خفض منتجو النفط الأمريكيون في خليج المكسيك إنتاجهم أكثر من النصف بسبب عاصفة استوائية، في حين ما زالت التوترات محتدمة في الشرق الأوسط.

حيث ارتفعت عقود “برنت” أمس الجمعة بواقع 24 سنتاً إلى 66.76 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بواقع 6 سنتات إلى 60.26 دولار للبرميل.

هذا وارتفعت أسعار “برنت” بنسبة 4.5% منذ بداية الأسبوع، بينما زادت أسعار الخام الأمريكي بنسبة 5.5%.

ولكن تقريرا نشرته وكالة الطاقة الدولية تمكن من كبح ارتفاع الأسعار، وتوقعت الوكالة أن يتفوق ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي على الطلب العالمي، ليؤدي إلى تراكم كبير للمخزونات في أنحاء العالم في الأشهر التسعة المقبلة.

