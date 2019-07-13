اقتصاد

استقرار أسعار النفط عالميا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقرت أسعار النفط مع إغلاق أمس الجمعة وسط تجاذب السوق بين هبوط إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك بأكثر من النصف بسبب العاصفة الاستوائية باري، حيث هبط الخامان القياسيان الأسبوع الماضي وصعدا على مدار الاسبوع.

وسجل خام القياس العالمي برنت 66.72 دولارا للبرميل بإرتفاع 20 سنتا، بينما شهد خام الوسيط الأميركي ارتفاعا بمقدار سنت واحد عند الإغلاق إلى 60.21 دولار للبرميل.

وأدلت وكالة الطاقة الدولية بتوقعاتها أن إنتاج النفط الأمريكي المتزايد سيتفوق على الطلب العالمي ليؤدي إلى زيادة كبيرة في المخزونات حول العالم في الأشهر التسعة المقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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