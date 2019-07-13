ارتفاع العجز في المغرب

بلغ العجز في ميزانية المغرب 21.8 مليار درهم أي ما يعادل حوالي 2.28 مليار دولار في أول ستة أشهر من العام الجاري، وفقا لمديرية الخزينة العامة التابعة لوزارة المالية بالمغرب.

وأضافت المديرية أن إجمالي الإيرادات الضريبية زاد بمقدار 110 مليارات درهم بنسبة بلغت 4,5% في النصف الأول من عام 2019 محققة ارتفاعا من 106 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ازداد الإنفاق الحكومي بمقدار 15.4% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يونيو ليبلغ 182 مليار درهم.

وفي ذات السياق قالت المديرية المغربية إنها تتوقع ازدياد ديون الخزينة المغربية بشكل بسيط إلى 65.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بــ 64.9 في العام الماضي.

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