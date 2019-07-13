تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا

عاودت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الجمعة خفض تصنيفها للديون التركية من bb الى” bb_” مع نظرة مستقبلية سلبية.

وكانت وكالة موديز قد قامت الشهر الماضي بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر من ba3 الى b1 بسبب تدهور الليرة التركية.

وعزت الوكالة أسبابها إلى عزل محافظ البنك المركزي الذي ينبئ على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها، مضيفة أن إقالة المحافظ تثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي للبلاد، عدا عن زيادة الشكوك بشأن احتمالات إصلاحات هيكلية وإدارة الأوضاع المالية للقطاع العام وفقا لما ذكرته وكالة فيتش.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قام في وقت سابق بعزل محافظ المصرف المركزي بسبب ما وصفه بـ “الإخفاق” في تنفيذ التعليمات بشأن أسعار الفائدة.

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