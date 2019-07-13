رئيس الحكومة المؤقتة يسلم رسميًا لرئيس مجلس النواب قطعة الأرض التي سيقام عليها المقر الدستوري للمجلس في بنغازي

بنغازي 13 يوليو 2019 (وال) – سلم دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم السبت رسميا لفخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى الإجراءات المتعلقة بتخصيص قطعة أرض لغرض بناء المقر الدستوري لمجلس النواب في مدينة بنغازي.

مراسم التسليم والاستلام جاء خلال الزيارة التي أجراها فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للمقر الجديد لبلدية بنغازي.

وأجرى فخامته جولة في أروقة ومكاتب المقر رافقه خلالها دولة رئيس الوزراء السيد عبدالله الثني، وسيادة محافظ مصرف ليبيا المركزي الأستاذ علي الحبري، ومعالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ومعالي رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ عبدالله المصري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري، إضافة إلى الناطق باسم الحكومة السيد حاتم العريبي وعدد من المسؤولين.

وعقد فخامته اجتماعا حضره أيضا السادة أعضاء المجلس التسييري للبلدية وعدد من المهتمين بالشأن العام، اطلع خلاله على الوضع العام لمدينة بنغازي والمشاريع الجاري تنفيذها في البلدية.

وتخلل الاجتماع عرض مرئي عن سير المشاريع التي أقيمت في المدينة وما تم الانتهاء منها، فيما أبدى فخامة الرئيس ارتياحه التام لما تم إنجازه خلال الفترة القليلة الماضية.

من جهته ثمن السيد رئيس المجلس التسييري المهندس صقر بوجواري في كلمته الترحيبية عاليا مواقف فخامة رئيس مجلس النواب – القائد الأعلى للقوات المسلحة، الوطنية تجاه القوات المسلحة العربية الليبية وحرصه على وحدة الوطن ودعمه المتواصل لمدينة بنغازي خاصة فيما يتعلق بمُبادرته بتشكيل لجنة إعادة الاستقرار للمدينة.

وتشكلت لجنة إعادة الاستقرار لبنغازي بموجب قرار فخامة رئيس مجلس النواب رقم (74 لسنة 2017 ميلادي) برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني، وكان لها الدور الأساسي في إعادة الخدمات الأساسية للمدينة في المجالات الخدمية المختلفة الصحية والتعليمية والأمنية وخدمات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والإنارة العامة وغيرها .

وقد أشاد السيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالمشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي، فيما كرمه دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني بمنحه درعا تكريميا وشهادة شكر وتقدير لجهوده الوطنية المُخلصة تجاه ليبيا عامة ومدينة بنغازي خاصة . (وال-بنغازي)

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