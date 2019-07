رغم العقوبات الأمريكية.. إيران تُعلن مواصلتها تصدير النفط تحت أي ظرف

أعلنت إيران أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على نفطها غير قانونية، وأنها ستواصل تصدير النفط تحت أي ظرف.

حيث جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، عقب مكالمة هاتفية جرت بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره البريطاني جيريمي هانت.

هذا وأوضح البيان أن الطرفين ناقشا التوتر في منطقة الخليج واحتجاز حكومة جبل طارق لناقلة نفط إيرانية.

واعتبر ظريف العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني غير قانونية، قائلاً:

“سنواصل تصدير نفطنا تحت أي ظرف”.

كما طالب ظريف الحكومة البريطانية باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الإيقاف غير القانوني لناقلة النفط الإيرانية، مشيراً أن بريطانيا لم تقم بأي خطوة حتى الآن.

من جهته أعرب هانت عن قلقه من تصاعد التوتر في المنطقة، مشيراً أن لإيران الحق في تصدير نفطها.

وأضاف هانت أن بلاده تأمل في أن تؤدي التحقيقات القضائية والقانونية في جبل طارق إلى الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية.

