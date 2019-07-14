شركة الكهرباء تؤكد دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري

أوباري 14 يوليو 2019 (وال)- أكّدت الشّركة العامّة للكهرباء، عن دخول الوحدة الغازية الرابعة، بمحطة أوباري وتشغيلها بالنفط .

وذكر المكتب الإعلامي التابع للشركة – في بيان أمس السبت – إن تشغيل الوحدة ودخولها على الشبكة ، يعني تواصلها بشكل مستمر دون توقف، وذلك نتيجة لتوفير الوقود بالمحطة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن حمولة المحطة، وصلت إلى حوالي 123 ميغا وات، وأنه جاري استكمال الاختبار التشغيل بالنفط الخام على الوحدة الغازية الثالثة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن أكثر من 250 ميغا وات, على الشبكة الكهربائية، هو ما سيُؤدي إلى استقرار تزويد الجنوب بالطاقة الكهربائية وإعانته بشكل عام. (وال- أوباري) أ ع/ ر ت

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