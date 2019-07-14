عاجل .. ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب يكشف عن تلاعب المجلس الرئاسي غير الدستوري بشركة الخطوط الجوية الإفريقية

البيضاء 14 يوليو 2019 (وال)- كشف ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب ببلدية البيضاء اليوم الأحد، عن وجود تلاعب من قبل المجلس الرئاسي غير الدستوري بشركة الخطوط الجوية الإفريقية، عبر ترحيل عدد (7) طائرات إلى دولة تونس، ترتب عنه حرمان المواطنين من السفر داخل وخارج ليبيا، بالإضافة إلى تكبد الشركة أموالا طائلة بالعملة الصعبة بدون وجه حق.

وقال ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب – عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك – “تناول ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب ومقره بمدينة البيضاء، متابعة ومراجعة حسابات شركة الخطوط الجوية الأفريقية، وثبت له أن هذه الشركة تعمل بقرارات معدومة وباطلة صادرة عن المجلس الرئاسي غير الدستوري، الذي أصدر القرار رقم (1058) لسنة 2017م، بتشكيل جمعية عمومية للشركة، وهو ما لا يجيزه له القانون”.

وأضاف ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب: “ترتب على هذا التصرف، خلق جسم إداري غير قانوني للجسم الإداري الحالي، حيث أنه سبق إنشاء فروع للشركة بالمناطق، من بينها : فرع المنطقة الشرقية الذي سبق إنشاءه بالقرار رقم (22) لسنة 2017م، غير أن قرار المجلس الرئاسي غير الدستوري المشار إليه نص على تشكيل جمعية عمومية لا يختص قانونًا بتشكيلها”.

وتابع ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب: “قامت هذه الجمعية باتخاذ قرارات تُوصف قانونًا بالمعدومة, فأصدرت الجمعية العمومية القرار رقم (15) لسنة 2019م، بإلغاء نظام الفروع، ومن بينها المنطقة الشرقية تلاه القرار رقم (22) لسنة 2019م”.

ومن جملة ما رتبه قرار الرئاسي المعدوم المخالفات التالية :

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