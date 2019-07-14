اقتصاد

“الجمهورية” يُسهّل السحب لسكان مناطق الاشتباكات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة مصرف الجمهورية لكافة عملائها أصحاب الحسابات المصرفية في فروع واقعة بنطاق الاشتباكات بمدينة طرابلس، أن فرع المغاربة على استعداد لتغطية عمليات السحب.

وبحسب تصريح رئيس فرع المغاربة ناصر المسعودي للمكتب الإعلامي للمصرف، فإن المصرف سيشرع في تقديم خدماته اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت الإدارة التنفيذية للمصرف قد وضعت خططا لتسهيل إجراءات عملاء مناطق الاشتباكات، دون أن توضح قيمة السحب لكل فرد.

يشار إلى أن المصرف اتخذ خطوة مشابهة مطلع الشهر الماضي. وبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي فأن فروع مصرف الجمهورية استلمت 70 مليون دينار كسيولة نقدية في مايو الماضي ولم يتم الإعلان عن أي دفعات أخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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