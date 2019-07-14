“الجمهورية” يُسهّل السحب لسكان مناطق الاشتباكات

أعلنت إدارة مصرف الجمهورية لكافة عملائها أصحاب الحسابات المصرفية في فروع واقعة بنطاق الاشتباكات بمدينة طرابلس، أن فرع المغاربة على استعداد لتغطية عمليات السحب.

وبحسب تصريح رئيس فرع المغاربة ناصر المسعودي للمكتب الإعلامي للمصرف، فإن المصرف سيشرع في تقديم خدماته اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت الإدارة التنفيذية للمصرف قد وضعت خططا لتسهيل إجراءات عملاء مناطق الاشتباكات، دون أن توضح قيمة السحب لكل فرد.

يشار إلى أن المصرف اتخذ خطوة مشابهة مطلع الشهر الماضي. وبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي فأن فروع مصرف الجمهورية استلمت 70 مليون دينار كسيولة نقدية في مايو الماضي ولم يتم الإعلان عن أي دفعات أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية