هواوي تستعد لتسريح عدد من الموظفين

قالت مصادر مطلعة إن شركة هواوي الصينية تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في الولايات المتحدة في الوقت الذي تحاول فيه الشركة أن تتصدى لإدراجها على القائمة السوداء في واشنطن.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فمن المتوقع أن تشمل عمليات التسريح وظائف في وحدة البحث والتطوير التابعة لهواوي التي توظف نحو 850 شخصا في معامل أبحاث متعددة في أرجاء الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن التسريحات قد تشمل المئات كما أكد المصدر أن هواوي منحت العاملين الصينيين في الولايات المتحدة خيارا للعودة إلى بلادهم، ومواصلة العمل في الشركة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن إلغاء المزيد من الوظائف، فيما لم تعلق شركة هواوي على الخبر.

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