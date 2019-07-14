اقتصاد

هواوي تستعد لتسريح عدد من الموظفين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مصادر مطلعة إن شركة هواوي الصينية تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في الولايات المتحدة في الوقت الذي تحاول فيه الشركة أن تتصدى لإدراجها على القائمة السوداء في واشنطن.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فمن المتوقع أن تشمل عمليات التسريح وظائف في وحدة البحث والتطوير التابعة لهواوي التي توظف نحو 850 شخصا في معامل أبحاث متعددة في أرجاء الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن التسريحات قد تشمل المئات كما أكد المصدر أن هواوي منحت العاملين الصينيين في الولايات المتحدة خيارا للعودة إلى بلادهم، ومواصلة العمل في الشركة، ومن المنتظر أن يتم  الإعلان قريبا عن إلغاء المزيد من الوظائف، فيما لم تعلق شركة هواوي على الخبر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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