ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 15 يوليو 2019، الساعة 10:00 القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.51 دينار
|4.50 دينار
|اليورو
|5.06 دينار
|4.98 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.61 دينار
|5.53 دينار
|الليرة التركية
|0.79 دينار
|0.71 دينار
|الدينار التونسي
|1.59 دينار
|1.51 دينار
|الجنية المصري
|0.275 دينار
|0.267 دينار
|الدولار الكندي
|3.30 دينار
|3.22 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
أضف تعليقـك