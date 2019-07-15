جولة تفتيشية على محلات لبيع المواد الغذائية في غدامس

غدامس 15 يوليو 2019 (وال)- قام مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية ببلدية غدامس أمس الأحد، بجولة تفتيشية على محلات لبيع المواد الغذائية في المدينة.

هذا وقد تضمنت الجولة التفتيشية توجيه النصائح وتوعية العمال والتعريف بالألوان المحظورة الموجودة في بعض الأغذية، وعدم بيع السلع المجهولة المصدر، والتأكيد على ضرورة توفر مبردات ومجمدات لحفظ الألبان والأجبان، وعدم تعريض السلع لأشعة الشمس مباشرة، وأن تكون الإضاءة والتهوية جيدة داخل المحل.

والجدير بالذكر، إن مركز الرقابة على الأغذية بالبلدية يقوم بحملات مستمرة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطن، من أخطار السلع الضارة، وذلك انطلاقاً من دورهم الرقابي على الأغذية. (وال- غدامس) ر س

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