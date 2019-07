انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن سجلت الصين أبطأ نمو اقتصادي ربع سنوي لها منذ نحو 30 عاما، معززة المخاوف بشأن الطلب من قبل أكبر مستورد للخام في العالم.

حيث جرى تداول مزيج “برنت” عند 66.57 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.2%، في حين انخفض الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.4% إلى 59.97 دولار للبرميل.

وجاء ذلك بعدما سجل الخامان الأسبوع الماضي أكبر مكاسبهما الأسبوعية في ثلاثة أسابيع، بفعل التخفيضات في إنتاج النفط الأمريكي، والتوترات الدبلوماسية في الشرق الأوسط.

هذا وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، منسجماً مع توقعات المحللين، مع تراجع الطلب في الداخل والخارج تحت وطأة الحرب التجارية الصينية الأمريكية.

The post بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.. انخفاض ملحوظ يطال أسعار النفط العالمي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا